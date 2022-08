Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: il provvedimento al Verona per i cori contro il Napoli (Di martedì 16 agosto 2022) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Non si sono registrati risultati a sorpresa, le big sono riuscite a portare a casa i tre punti. Successi di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio, vittoria di sofferenza della Fiorentina contro la Cremonese. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 1 6 agosto 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. HELLAS Verona per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Sono arrivate ledeldopo la prima giornata del campionato diA. Non si sono registrati risultati a sorpresa, le big sono riuscite a portare a casa i tre punti. Successi di Juventus, Inter, Milan,, Roma e Lazio, vittoria di sofferenza della Fiorentinala Cremonese. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 1 6 agosto 2022, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. HELLASper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamenteinsultanti di matrice territoriale nei confronti ...

