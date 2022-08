Soppy in arrivo all’Atalanta, Malinovski segue Freuler al Nottingham (Di martedì 16 agosto 2022) L’ Atalanta prosegue la sua campagna trasferimenti sia in entrata che in uscita. È fatta per l’esterno dell’Udinese, Brandon Soppy, mentre Ruslan Malinosvski sta per fare le valigie direzione Nottingham Forrest dove troverà il suo compagno di squadra in nerazzurro Remo Freuler. Soppy all’Atalanta: quali sono i termini dell’affare? Colpo importante della Dea che rinforza la corsia esterna prelevando a titolo definitivo dall’Udinese l’esterno destro Brandon Soppy, classe 2002, per una cifra che oscilla tra gli 8 e 9 milioni di euro. Cresciuto calcisticamente nel Rennes, è considerato uno dei principali talenti del calcio francese. Con la maglia dei friulani ha collezionato 28 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia mostrando tutte le sue ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 agosto 2022) L’ Atalanta prola sua campagna trasferimenti sia in entrata che in uscita. È fatta per l’esterno dell’Udinese, Brandon, mentre Ruslan Malinosvski sta per fare le valigie direzioneForrest dove troverà il suo compagno di squadra in nerazzurro Remo: quali sono i termini dell’affare? Colpo importante della Dea che rinforza la corsia esterna prelevando a titolo definitivo dall’Udinese l’esterno destro Brandon, classe 2002, per una cifra che oscilla tra gli 8 e 9 milioni di euro. Cresciuto calcisticamente nel Rennes, è considerato uno dei principali talenti del calcio francese. Con la maglia dei friulani ha collezionato 28 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia mostrando tutte le sue ...

