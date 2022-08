Sophia Loren, l’ex sarta 84enne finisce in carcere. “Prelevata da casa in pigiama e senza dentiera”: la denuncia del Garante dei detenuti di Roma (Di martedì 16 agosto 2022) Trasferita in carcere a 84enne. Parliamo di Loretta, ex sarta anche di Sophia Loren e Marcello Mastroianni, oggi 84 anni. Stando a quanto riportato dal Corriere, l’anziana donna sarebbe stata portata a Rebibbia con l’accusa di aver accoltellato il marito (ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita), durante una lite accesa. Al Garante dei detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni, la donna – arrestata il 9 agosto scorso – avrebbe spiegato: “Mi hanno preso di notte, ero in camicia da notte, non mi hanno dato nemmeno il tempo di vestirmi e mi hanno portato in carcere a Rebibbia“. E ancora l’84enne avrebbe raccontato: “Io parlavo, parlavo, mio marito mi diceva di smettere ma io continuavo e lui ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Trasferita in. Parliamo di Loretta, exanche die Marcello Mastroianni, oggi 84 anni. Stando a quanto riportato dal Corriere, l’anziana donna sarebbe stata portata a Rebibbia con l’accusa di aver accoltellato il marito (ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita), durante una lite accesa. AldeidiGabriella Stramaccioni, la donna – arrestata il 9 agosto scorso – avrebbe spiegato: “Mi hanno preso di notte, ero in camicia da notte, non mi hanno dato nemmeno il tempo di vestirmi e mi hanno portato ina Rebibbia“. E ancora l’avrebbe raccontato: “Io parlavo, parlavo, mio marito mi diceva di smettere ma io continuavo e lui ha ...

