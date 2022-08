"Sono solo un bluff". Azzolina smaschera le parlamentarie grilline (Di martedì 16 agosto 2022) Le parlamentarie grilline fanno discutere ancora. Questa volta ad attaccarle è Lucia Azzolina, deputata di Impegno civico. La deputata ex grillina smaschera il giochetto dei meccanismi per far votare su SkyVote i fedelissimi del capo politico Giuseppe Conte. Di questo si è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda martedì 16 agosto su Rete4. "Quelle che ho fatto io anni fa erano parlamentarie molti diverse - ha tuonato Lucia Azzolina durante lo speciale di Controcorrente - In questo caso servono solo ad assicurare un posto sicuro in Parlamento ai fedelissimi del capo politico del M5s Giuseppe Conte". Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Lefanno discutere ancora. Questa volta ad attaccarle è Lucia, deputata di Impegno civico. La deputata ex grillinail giochetto dei meccanismi per far votare su SkyVote i fedelissimi del capo politico Giuseppe Conte. Di questo si è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda martedì 16 agosto su Rete4. "Quelle che ho fatto io anni fa eranomolti diverse - ha tuonato Luciadurante lo speciale di Controcorrente - In questo caso servonoad assicurare un posto sicuro in Parlamento ai fedelissimi del capo politico del M5s Giuseppe Conte".

