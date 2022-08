Sofia Loren, ex sarta in carcere a 84 anni: accoltellato il marito. 'Portata via in pigiama e senza dentiera' (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna di 84 anni è stata arrestata lo scorso 9 agosto con l'accusa di aver accoltellato il marito. Il suo nome è Loretta e, anni fa, è stata la sarta di alcune star del cinema italiano come Sofia ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna di 84è stata arrestata lo scorso 9 agosto con l'accusa di averil. Il suo nome è Loretta e,fa, è stata ladi alcune star del cinema italiano come...

