Skriniar-PSG, che succede? Dalla Francia non mollano la presa: i dettagli (Di martedì 16 agosto 2022) L'Inter ha iniziato nel migliore dei modi il campionato vincendo in trasferta contro il Lecce seppur soffrendo in alcuni momenti della gara, soprattutto dopo il pareggio di Ceesay. Dopo la partita, Simone Inzaghi ha dichiarato che serve un centrale difensivo di riserva e si aspetta che la società piazzi il colpo richiesto dal tecnico piacentino. Skriniar Inter PSG CalciomercatoRichiesta che non deve coincidere con una cessione ed un eventuale rimpiazzo perché secondo quanto riporta il quotidiano francese L'Equipe, il Paris Saint Germain non ha affatto perso l'interesse per lo slovacco e i dirigenti Antero Henrique e Luis Campos, quest'ultimo ha un accordo con il ragazzo e i suoi agenti, sono in continuo contatto con i nerazzurri per riuscire a concludere la trattativa. Skriniar Inter PSG CalciomercatoLa società meneghina, esattamente come nelle ...

