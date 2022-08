Simboli non ammessi: Palamara, De Magistris e “Italiani con Draghi” trombati prima del voto (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 14 i contrassegni depositati al Viminale che non sono stati ammessi alle elezioni politiche: tra i Simboli bocciati, quella dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara ‘Palamara Oltre il Sistema’, il simbolo ‘Italiani con Draghi – Rinascimento’, Up di De Magistris. Fuori anche il simbolo di Dino Giarrusso. LEGGI ANCHE Palamara in campo: il mio programma per una giustizia giusta a disposizione del centrodestra L'ex magistrato Palamara rivela: «Napolitano fu il regista delle inchieste su Berlusconi» Tra i Simboli non ammessi anche la Democrazia cristiana In particolare, i 14 contrassegni depositati non ammessi alle elezioni sono: Partito Liberale Italiano, Movimento ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 14 i contrassegni depositati al Viminale che non sono statialle elezioni politiche: tra ibocciati, quella dell’ex presidente dell’Anm LucaOltre il Sistema’, il simbolo ‘con– Rinascimento’, Up di De. Fuori anche il simbolo di Dino Giarrusso. LEGGI ANCHEin campo: il mio programma per una giustizia giusta a disposizione del centrodestra L'ex magistratorivela: «Napolitano fu il regista delle inchieste su Berlusconi» Tra inonanche la Democrazia cristiana In particolare, i 14 contrassegni depositati nonalle elezioni sono: Partito Liberale Italiano, Movimento ...

elio_vito : Non trovano le matrici, cercano di far dimenticare le loro origini, cercano di coprire i loro simboli, cercano di n… - ItaliaViva : Dovremmo parlare meno di simboli e più di inflazione, perché la gente non arriva più in fondo al mese. #Letta ha a… - chiaragribaudo : Più che abiurare il fascismo, il tema è praticare l'antifascismo. Non solo nelle intenzioni, ma eliminando i simbol… - 5Alessia : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Sono 14 i simboli non ammessi dal Viminale: Partito Liberale Italiano, Movimento Politico Libertas, Sud ch… - SecolodItalia1 : Simboli non ammessi: Palamara, De Magistris e “Italiani con Draghi” trombati prima del voto -