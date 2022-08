Silvio Berlusconi: cos'ha fatto a Ferragosto? La FOTO non lascia dubbi (Di martedì 16 agosto 2022) Silvio Berlusconi è stato paparazzato di recente mentre era in Sardegna con la bella Marta Fascina. Ultimamente, poi, è stato pubblicato anche uno scatto del suo Ferragosto insieme a lei. Vediamo come ha passato la festività l’ex premier Il leader di Forza Italia è stato spessissimo l’oggetto preferito dei giornali di cronaca politica e giudiziaria. Anche quelli di gossip, però, gli rivolgono con frequenza la propria attenzione. La sua vita privata, infatti, è stata davvero chiacchierata e soprattutto quella sentimentale. Ricordiamo, allora, che Berlusconi sia stato sposato diverse volte e che si sia accompagnato sempre con donne davvero bellissime. La sua prima moglie, ad esempio, era Carla Elvira Dall’Oglio e i due furono sposati per lunghi anni. A lei, poi, è seguita Veronica Lario ed anche il loro matrimonio è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022)è stato paparazzato di recente mentre era in Sardegna con la bella Marta Fascina. Ultimamente, poi, è stato pubblicato anche uno scatto del suoinsieme a lei. Vediamo come ha passato la festività l’ex premier Il leader di Forza Italia è stato spessissimo l’oggetto preferito dei giornali di cronaca politica e giudiziaria. Anche quelli di gossip, però, gli rivolgono con frequenza la propria attenzione. La sua vita privata, infatti, è stata davvero chiacchierata e soprattutto quella sentimentale. Ricordiamo, allora, chesia stato sposato diverse volte e che si sia accompagnato sempre con donne davvero bellissime. La sua prima moglie, ad esempio, era Carla Elvira Dall’Oglio e i due furono sposati per lunghi anni. A lei, poi, è seguita Veronica Lario ed anche il loro matrimonio è ...

alex_orlowski : Ricordatevi con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica non avremmo mai avuto Sandro Pertini, Napolitano… - La7tv : #lariachetira Elisabetta Piccolotti: 'Silvio Berlusconi, che è miliardario, in questo momento potrebbe pagare circa… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi presidente del Senato? Dopo il fallimento della corsa al Colle ora il pregiudicato punta alla sec… - chestoriavecio : ma ci pensate mai che Silvia toffanin sta con il figlio di Silvio berlusconi, che si chiama Piersilvio, a me sta cosa intrippa e non poco - CentoGiulio : @matteosalvinimi @berlusconi Sembrate coetanei . Anzi Silvio è più giovane -