Siena | Palio dell' Assunta rinviato a domani a causa del maltempo

(Di martedì 16 agosto 2022) Adelè stato annullato eil. Il violento acquazzone di questo pomeriggio ha reso "impraticabile" la pista di tufo in Piazza del Campo, già ...

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - borghi_claudio : Oggi a #Siena è giorno di Prova Generale. Io vivo il tutto con gioia ma distacco perché non corre né la mia Contrad… - repubblica : Palio di Siena rinviato a domani a causa di un violento temporale [di Virginia Pedani] - siriomerenda : il Palio di Siena dell'Assunta rinviato a causa di #Salviniportasfiga #PaliodiSiena #palio - gretamanera : Unpopular opinion: ma nel 2022 ancora il palio di Siena? -

La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, affiancato da Giovanni Mazzini, storico del. - A causa del maltempo aè stato annullato e rinviato a domani ildell'Assunta. Il violento ...Anche asi è abbattuto un violento acquazzone: ilche era in programma in serata, è stato rinviato a domani . L'ufficialità del rinvio della competizione tra contrade viene data con la ...Il violento acquazzone di questo pomeriggio ha reso "impraticabile" la pista di tufo in Piazza del Campo, già battuta dalle piogge della notte ...La copiosa pioggia caduta sulla città ha reso impraticabile la pista di tufo. De Mossi: ''Impossibile correre ed effettuare il Corteo Storico'' ...