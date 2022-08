Siamo alle solite, tornano i Casini nel Partito democratico (Di martedì 16 agosto 2022) Passato bene il Ferragosto? Preparatevi a non digerire il pranzo. Arriva il bestiario elettorale. L’agenda Totti Abbiamo finalmente trovato l’argomento che unisce il terzo polo, il secondo polo, il primo polo e anche i poli extraparlamentari: il calcio. Avremmo dovuto immaginarlo. Così con una guerra in corso, con una recessione alle porte, con un povertà che è stata sconfitta solo per chi si è assicurato un’altra legislatura i partiti hanno pensato bene, di domenica, di promettere a tutti gli italiani di poter vedere tranquillamente le partite della Serie A. Interrogazioni, dichiarazioni, indignazioni. Ora sì che il futuro fa meno paura. I ritirati della politica Quando scrivo questo articolo non si sa ancora come andrà a finire ma per ora sembra che il PD voglia far eleggere Pierferdinando Casini togliendo il posto alla giovane deputata Giuditta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Passato bene il Ferragosto? Preparatevi a non digerire il pranzo. Arriva il bestiario elettorale. L’agenda Totti Abbiamo finalmente trovato l’argomento che unisce il terzo polo, il secondo polo, il primo polo e anche i poli extraparlamentari: il calcio. Avremmo dovuto immaginarlo. Così con una guerra in corso, con una recessioneporte, con un povertà che è stata sconfitta solo per chi si è assicurato un’altra legislatura i partiti hanno pensato bene, di domenica, di promettere a tutti gli italiani di poter vedere tranquillamente le partite della Serie A. Interrogazioni, dichiarazioni, indignazioni. Ora sì che il futuro fa meno paura. I ritirati della politica Quando scrivo questo articolo non si sa ancora come andrà a finire ma per ora sembra che il PD voglia far eleggere Pierferdinandotogliendo il posto alla giovane deputata Giuditta ...

