Si va verso la sfida Bonino-Calenda nel collegio di Roma centro (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Nel collegio uninominale di Roma centro per il Senato si profila una sfida tra Emma Bonino e Carlo Calenda alle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europa sarà la candidata della coalizione di centrosinistra mentre il leader di Azione ha annunciato più volte la sua intenzione di presentarsi per Palazzo Madama proprio in quel collegio. Nei giorni scorsi Calenda aveva risposto sui social agli attacchi della Bonino in un'intervista a Repubblica sul rischio di un 'soccorso' del terzo polo all'affermazione elettorale del centrodestra. "Puoi continuare con insulti scomposti e accuse fantascientifiche, ma ciò non nasconderà il fatto che ti sei alleata con chi vuole scassare il bilancio pubblico ed è contro la concorrenza e la Nato. E dopo ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Neluninominale dicentro per il Senato si profila unatra Emmae Carloalle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europa sarà la candidata della coalizione di centrosinistra mentre il leader di Azione ha annunciato più volte la sua intenzione di presentarsi per Palazzo Madama proprio in quel. Nei giorni scorsiaveva risposto sui social agli attacchi dellain un'intervista a Repubblica sul rischio di un 'soccorso' del terzo polo all'affermazione elettorale del centrodestra. "Puoi continuare con insulti scomposti e accuse fantascientifiche, ma ciò non nasconderà il fatto che ti sei alleata con chi vuole scassare il bilancio pubblico ed è contro la concorrenza e la Nato. E dopo ...

