Shock per il terribile incendio in chiesa durante la Messa | Oltre 40 morti (Di martedì 16 agosto 2022) Il terribile incendio avvenuto all'interno della chiesa scuote il Paese, anche a causa dell'origine inquietante del gesto. Il rogo è divampato all'interno della chiesa proprio durante la preghiera dei fedeli, come comunicato dal ministero dell'Interno. Il bilancio è altamente drammatico: almeno 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Si tratta di una chiesa L'articolo Shock per il terribile incendio in chiesa durante la Messa Oltre 40 morti proviene da La Luce di Maria.

