She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany: "L'auto-consapevolezza di Jennifer è un'estensione del suo potere"

L'incontro con Tatiana Maslany, protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, che ha presentato la nuova serie Marvel insieme alla regista Kat Coiro, la showrunner Jessica Gao e la co-protagonista Ginger Gonzaga. Si passa di genere in genere in casa Marvel, declinando il mondo dei supereroi in modi diversi a seconda della storia e dei personaggi da raccontare. Non fa eccezione She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie TV che debutta dal 18 agosto su Disney+, che si concentra sul personaggio di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner/Hulk che si ritrova ad ereditarne problemi e poteri, costruendo attorno a lei uno sviluppo narrativo che attinge al mondo dei legal drama. Una soluzione giustificata dalla professione Jennifer, avvocato con buone prospettive ...

