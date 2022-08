CasaItaliaRadio : Sfogo anti-social di Christian De Sica : “Possibile essere così cafoni?” ??Leggi di più su - pleccese : Sfogo anti-social di Christian De Sica : “Possibile essere così cafoni?” ??Leggi di più su - vivereitalia : Sfogo anti-social di Christian De Sica : 'Possibile essere così cafoni?' - ledicoladelsud : Sfogo anti-social di Christian De Sica : “Possibile essere così cafoni?” - italiaserait : Sfogo anti-social di Christian De Sica : “Possibile essere così cafoni?” -

Come definirebbe certe pubblicazioni di foto e video sui social in cui si ostenta ricchezza, benessere e lusso "E come li definirei 'na cafonata". Già. 'Na cafonata. Detto così ha un nome e ...Gina Lollobrigida e lodi dolore a Domenica In La diva arriva tra le fila del movimento che unisce varie realtà della galassia- Draghi e no - lockdown come Ancora Italia, Partito ...(Adnkronos) – Christian De Sica sbotta su Instagram contro gli influencer e le loro storie sui social network. “Ma certe persone non si so rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ball ...Christian De Sica, lo sfogo sui social è davvero pesantissimo. In questi anni il buon Christian ha saputo tenere botta, riscrivendo anche sé stesso. Christian De Sica è di sicuro uno degli attori… Leg ...