Serie B, boom di spettatori allo stadio. Palermo e Parma su tutti (Di martedì 16 agosto 2022) La Serie B alla pari della Serie A in termini di spettatori. Su tutte brillano sia il neopromosso Palermo che il Parma al Tardini Uno dei campionati cadetto più competitivi di sempre, non solo analizzando le squadre che ci sono, ma anche gli spettatori allo stadio. Come citato da TMW, si sottolineano Palermo-Perugia e Parma-Bari che superano quota 10mila spettatori, stando alla pari dei numeri della Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) LaB alla pari dellaA in termini di. Su tutte brillano sia il neopromossoche ilal Tardini Uno dei campionati cadetto più competitivi di sempre, non solo analizzando le squadre che ci sono, ma anche gli. Come citato da TMW, si sottolineano-Perugia e-Bari che superano quota 10mila, stando alla pari dei numeri dellaA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarkDelMastro : Poi vabbè ognuno ha i propri scheletri nell'armadio. In un compito in classe di fisica dopo una serie di calcoli co… - andreants2 : @Fent79 @sono_io_apri Il prezziario tiene conto dell’offerta che non c’è causa serie di sfortunati eventi, e il pro… - odeallavita6 : @eristicando Che poi era piu brava delle altre.Peccato trp piccola per sfruttare il momento.L serie andava jn onda… - hellorenhere : @ariespuntosia È tutta una strategia per far sorprendere il pubblico, tu ti aspetti che la serie parli di un profes… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: San Siro show: pienone, tifosi da 114 nazioni e boom di giovani #MilanUdinese -