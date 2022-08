SERIE A-UDITEL | L’ANALISI DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A TRA SKY E DAZN

(Di martedì 16 agosto 2022)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare le fasce di Sky enelle quali giocano le squadreA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Chi segue Sky e chiA-la nuova rubrica di BubinoBlog, analizza e commenta le principali fasce dei due canali per target d’età. Partiamo analizzando la fascia oraria di sabato 13 agosto che va dalle 18.00 alle 20.30. In quel frangente hanno giocato Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese. Sky nello slot orario ottiene 614.000 telespettatori con il 6.39% di share. Il target giovanissimi si porta al 5.54% con 18.000 telespettatori; i giovani ...

lattuga99 : @Nicola89144151 Io ieri l'unica cosa che ho letto a riguardo è questa: - gianlu_79 : RT @bubinoblog: SERIE A-UDITEL: L'ANALISI DELLA PRIMA GIORNATA DI #SERIEA TRA SKY E #DAZN - bubinoblog : SERIE A-UDITEL: L'ANALISI DELLA PRIMA GIORNATA DI #SERIEA TRA SKY E #DAZN -

Come riportato da Calcio & Finanza, il piazzamento finale in Serie A non è importante solamente da un punto di vista del ...Ascolti Tv lunedì 15 agosto 2022. Torna come di consueto anche oggi, giorno di Ferragosto, l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima ser ...