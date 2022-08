Serie A, tre squalificati: multa al Verona per cori anti Napoli (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in tutto tre i giocatori squalificati dopo la prima giornata di Serie A. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della Cremonese e di Adam Soumaoro del Bologna. Per quanto riguarda in particolare il match di Ferragosto Verona-Napoli, il giudice ha punito il club veneto con un’ammenda di 12.000 euro “per aver i suoi sostenitori intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale verso i tifosi della squadra avversaria”. Il Verona dovrà pagare, poi, altri 3.000 euro di ammenda per il lancio di oggetti in campo, mentre per quanto riguarda i cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore del Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in tutto tre i giocatoridopo la prima giornata diA. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della Cremonese e di Adam Soumaoro del Bologna. Per quanto riguarda in particolare il match di Ferragosto, il giudice ha punito il club veneto con un’ammenda di 12.000 euro “per aver i suoi sostenitori intonato ripetutamenteinsultdi matrice territoriale verso i tifosi della squadra avversaria”. Ildovrà pagare, poi, altri 3.000 euro di ammenda per il lancio di oggetti in campo, mentre per quanto riguarda idi discriminazione razziale nei confronti di un giocatore del...

OptaPaolo : 4 - Ciro #Immobile è il 4° giocatore a segnare in ben cinque match di fila nel suo esordio stagionale in Serie A ne… - sscnapoli : ?? Piotr è il secondo centrocampista del Napoli capace di andare a segno in almeno sette differenti stagioni in Seri… - OfficialASRoma : ?? Le tre partite del girone di #UEL ?? L'ottavo di Coppa Italia ?? Per chi ha l'abbonamento per la Serie A, c'è tem… - oznecniv5 : RT @sscnapoli: ?? Piotr è il secondo centrocampista del Napoli capace di andare a segno in almeno sette differenti stagioni in Serie A nell’… - andgua83 : RT @sscnapoli: ?? Piotr è il secondo centrocampista del Napoli capace di andare a segno in almeno sette differenti stagioni in Serie A nell’… -