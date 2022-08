Serie A grandi firme: Napoli e Juve rispondono alle altre big (Di martedì 16 agosto 2022) La prima giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Napoli e Juve, a completare il filotto di successi per le big del nostro campionato Mai nella storia la prima giornata di Serie A era terminata senza la benché minima sorpresa e con le prime otto dell’ultimo campionato tutte vincenti. Sotto l’ombrellone di Ferragosto, infatti, anche Napoli e Juventus hanno conquistato i primi tre punti andando a emulare quanto già fatto dalle altre big. E lo hanno fatto con grande scioltezza, mettendo a nudo le difficoltà evidenti di Hellas Verona e Sassuolo, con in particolare gli scaligeri che nel giro di pochi giorni hanno incassato nove reti dalle due formazioni di Aurelio De Laurentiis, Bari e Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) La prima giornata diA si è chiusa con le vittorie di, a completare il filotto di successi per le big del nostro campionato Mai nella storia la prima giornata diA era terminata senza la benché minima sorpresa e con le prime otto dell’ultimo campionato tutte vincenti. Sotto l’ombrellone di Ferragosto, infatti, anchentus hanno conquistato i primi tre punti andando a emulare quanto già fatto dbig. E lo hanno fatto con grande scioltezza, mettendo a nudo le difficoltà evidenti di Hellas Verona e Sassuolo, con in particolare gli scaligeri che nel giro di pochi giorni hanno incassato nove reti ddue formazioni di Aurelio De Laurentiis, Bari e...

Gazzetta_it : #DiMaria, gol al debutto come altri grandi bianconeri. Poi esce per infortunio... #Juve - berti_nic : I giornalisti che oggi accostano già i nuovi acquisti della Serie A ai grandi campioni del passato senza alcuna rag… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: #DiMaria, gol al debutto come altri grandi bianconeri. Poi esce per infortunio... #Juve - karn0v : RT @Gazzetta_it: #DiMaria, gol al debutto come altri grandi bianconeri. Poi esce per infortunio... #Juve - sportli26181512 : Di Maria, gol al debutto come altri grandi bianconeri. Poi esce per infortunio...: Di Maria, gol al debutto come al… -