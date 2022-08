Serie A, già a rischio la prima panchina! E Mazzarri può giocarsi i Mondiali in Qatar… (Di martedì 16 agosto 2022) E’ già valzer di panchine. In particolar modo è delicata la posizione di Gabriele Cioffi dopo la pesantissima sconfitta dell’Hellas Verona all’esordio contro il Napoli. La situazione dell’ex Udinese è già preoccupante, la dirigenza valuta un clamoroso ribaltone. La prestazione contro gli azzurri è stata molto negativa, ma si tratta principalmente di una conseguenza del mercato deludente. I nomi dell’eventuale sostituto sono Ballardini e Andreazzoli. Sempre sul fronte panchine una notizia clamorosa riguarda Walter Mazzarri. L’ex Napoli, secondo quanto riportato dal media Al Araby, avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct. La trattativa è in corso e le parti sono in continuo contatto per raggiungere l’accordo definitivo. Il Marocco è qualificato per i Mondiali in Qatar. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) E’ già valzer di panchine. In particolar modo è delicata la posizione di Gabriele Cioffi dopo la pesantissima sconfitta dell’Hellas Verona all’esordio contro il Napoli. La situazione dell’ex Udinese è già preoccupante, la dirigenza valuta un clamoroso ribaltone. La prestazione contro gli azzurri è stata molto negativa, ma si tratta principalmente di una conseguenza del mercato deludente. I nomi dell’eventuale sostituto sono Ballardini e Andreazzoli. Sempre sul fronte panchine una notizia clamorosa riguarda Walter. L’ex Napoli, secondo quanto riportato dal media Al Araby, avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct. La trattativa è in corso e le parti sono in continuo contatto per raggiungere l’accordo definitivo. Il Marocco è qualificato per iin Qatar. L'articolo CalcioWeb.

