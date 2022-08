Serie A 22/23, 1^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 16 agosto 2022) All’indomani dei posticipi del lunedì, la Serie A ha portato a termine la 1^ giornata di campionato, e il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti. In particolare sono già tre i calciatori costretti a dover disertare il prossimo impegno delle rispettive squadre, tutti in seguito a un’espulsione. Particolarmente movimentato è stato il match dello stadio Olimpico tra Lazio e Bologna, terminato 2-1 in seguito alla rimonta dei biancocelesti sui rossoblù. Nell’andamento della gara hanno inciso, e non poco, i provvedimenti arbitrali, con l’estremo difensore capitolino Luis Maximiano mandato sotto la doccia dopo appena 5 minuti per un netto fallo di mano fuori dall’area di rigore. A fargli compagnia ci ha pensato, a fine primo tempo, il difensore felsineo Adama Soumaoro, espulso per somma di ammonizioni. Per ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 16 agosto 2022) All’indomani dei posticipi del lunedì, laA ha portato a termine la 1^di campionato, e ilha reso noti i propri provvedimenti. In particolare sono già tre i calciatori costretti a dover disertare il prossimo impegno delle rispettive squadre, tutti in seguito a un’espulsione. Particolarmente movimentato è stato il match dello stadio Olimpico tra Lazio e Bologna, terminato 2-1 in seguito alla rimonta dei biancocelesti sui rossoblù. Nell’andamento della gara hanno inciso, e non poco, i provvedimenti arbitrali, con l’estremo difensore capitolino Luis Maximiano mandato sotto la doccia dopo appena 5 minuti per un netto fallo di mano fuori dall’area di rigore. A fargli compagnia ci ha pensato, a fine primo tempo, il difensore felsineo Adama Soumaoro, espulso per somma di ammonizioni. Per ...

