Sente strani rumori fuori casa, si affaccia e vede questa scena assurda sulla sua auto (Di martedì 16 agosto 2022) Una vicenda che ha lasciato molti di sasso: un uomo nudo ritrovato sul tetto di un’auto in piena notte. Ad accorgersene è direttamente il padrone della macchina, che tramite le telecamere di sicurezza ha visto questa scena senza senso. In un primo momento il padrone del mezzo ha pensato che l’uomo ci fosse caduto sopra, probabilmente senza vita. E invece l’uomo stava più che bene, si era semplicemente addormentato sul tetto del mezzo. Il residente è rimasto sbalordito nello scoprire l’uomo di mezza età, apparentemente ubriaco, aveva scelto la sua macchina come letto. L’ubriaco indossava solo calzini blu e mutande di colore nero e quando l’uomo si è avvicinato ha scoperto che era semplicemente addormentato. Siamo a Norfolk in Inghilterra. E proprio qui, per qualcuno, il ferragosto è stato a dir poco… pesante, dal punto di vista ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Una vicenda che ha lasciato molti di sasso: un uomo nudo ritrovato sul tetto di un’in piena notte. Ad accorgersene è direttamente il padrone della macchina, che tramite le telecamere di sicurezza ha vistosenza senso. In un primo momento il padrone del mezzo ha pensato che l’uomo ci fosse caduto sopra, probabilmente senza vita. E invece l’uomo stava più che bene, si era semplicemente addormentato sul tetto del mezzo. Il residente è rimasto sbalordito nello scoprire l’uomo di mezza età, apparentemente ubriaco, aveva scelto la sua macchina come letto. L’ubriaco indossava solo calzini blu e mutande di colore nero e quando l’uomo si è avvicinato ha scoperto che era semplicemente addormentato. Siamo a Norfolk in Inghilterra. E proprio qui, per qualcuno, il ferragosto è stato a dir poco… pesante, dal punto di vista ...

neldubbiodormo_ : I genitori non sanno i traumi che creano ai bambini dandogli nomi strani. Purtroppo, specialmente alle elementari,… - JRoger239 : @SpudFNVPN Non si sente niente, solo rumori strani. - MirkoLB88 : Mia sorella mi ha svegliato perché sente dei rumori strani ?? - themp12345 : @TeresaMelani12 È simpatico riconoscersi nei post di molti. Ci si sente meno strani - DanieleStampeg2 : @pensieri_strani Dall'altra parte del mondo sta per succedere la stessa cosa che è sta accadendo in Ucraina. E si s… -