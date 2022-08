Sempre il solito Berlusconi, tra fake news e promesse mai mantenute Silvio lancia il programma di Forza Italia (Di martedì 16 agosto 2022) Sembra proprio che Silvio Berlusconi sia rimasto fermo al 1994, anno della sua prima discesa in campo. Come un disco rotto il leader di Forza Italia è tornato a sostenere i suoi storici cavalli di battaglia – perfino il ponte sullo Stretto – e non passa giorno senza che racconti a tutti la sua surreale narrazione delle più recenti vicissitudini del Paese. Così l’intervista concessa a Politico.eu per spiegare l’agenda politica del Centrodestra, si è trasformata nel solito show del Cavaliere che, a distanza di 28 anni dal suo esordio in politica, continua a dire che “l’Italia ha bisogno di me” per uscire dall’impasse politica causata dall’ingloriosa e prematura fine di questa legislatura. Travagli culminati nelle dimissioni del premier Mario Draghi e che secondo la sua narrazione sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Sembra proprio chesia rimasto fermo al 1994, anno della sua prima discesa in campo. Come un disco rotto il leader diè tornato a sostenere i suoi storici cavalli di battaglia – perfino il ponte sullo Stretto – e non passa giorno senza che racconti a tutti la sua surreale narrazione delle più recenti vicissitudini del Paese. Così l’intervista concessa a Politico.eu per spiegare l’agenda politica del Centrodestra, si è trasformata nelshow del Cavaliere che, a distanza di 28 anni dal suo esordio in politica, continua a dire che “l’ha bisogno di me” per uscire dall’impasse politica causata dall’ingloriosa e prematura fine di questa legislatura. Travagli culminati nelle dimissioni del premier Mario Draghi e che secondo la sua narrazione sono ...

