Scarpinato e Ingroia, uniti nella guerra (persa) sulla Trattativa, ora candidati avversari alle elezioni (Di martedì 16 agosto 2022) Dalla stessa parte nella magistratura siciliana, specie a proposito di questioni scottanti come il processo sulla presunta Trattativa Stato Mafia. Ora, però, la politica li divide: ieri sera nel listino dei "blindati" dal leader m5s Giuseppe Conte, oggi sottoposto alle parlamentarie, è spuntato anche Roberto Scarpinato, magistrato antimafia da poco in pensione. Antonio Ingroia, dimessosi dalla procura di Palermo già nel 2012, dopo aver avviato le indagini sulla Trattativa, è in politica da tempo e il 25 settembre correrà con Italia sovrana e popolare, il movimento che vede schierati, tra gli altri, il comunista Marco Rizzo e la 95enne Gina Lollobrigida, assistita proprio dall'avvocato Ingroia. Due simboli dell'antimafia di questi anni ...

