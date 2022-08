Sarà dimesso a breve Renato Pozzetto, ricoverato nei giorni scorsi a Varese per un malore (Di martedì 16 agosto 2022) A darne notizia sono alcuni media locali che lavorano nella zona del Varesotto, a partire da La Prealpina.it. Dal 12 agosto Renato Pozzetto, 82 anni, sarebbe ricoverato all’Ospedale di Circolo di Varese. Originario di Laveno Mombello, Pozzetto è stato portato in ospedale dopo aver avvertito un malore e ora sarebbe ricoverato nel reparto di Medicina. L’attore ha passato in ospedale gli ultimi giorni, anche se ora le sue condizioni sarebbero in miglioramento e a breve dovrebbe essere dimesso. Nelle scorse settimane Pozzetto aveva perso il fratello maggiore Ettore, morto a 91 anni. I social si sono già riempiti di auguri per il protagonista di titoli ben noti nella storia della commedia italiana come Il ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) A darne notizia sono alcuni media locali che lavorano nella zona del Varesotto, a partire da La Prealpina.it. Dal 12 agosto, 82 anni, sarebbeall’Ospedale di Circolo di. Originario di Laveno Mombello,è stato portato in ospedale dopo aver avvertito une ora sarebbenel reparto di Medicina. L’attore ha passato in ospedale gli ultimi, anche se ora le sue condizioni sarebbero in miglioramento e adovrebbe essere. Nelle scorse settimaneaveva perso il fratello maggiore Ettore, morto a 91 anni. I social si sono già riempiti di auguri per il protagonista di titoli ben noti nella storia della commedia italiana come Il ...

