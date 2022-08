Sannicandro di Bari-Cassano delle Murge | incidente | morta avvocatessa di un centro antiviolenza Due feriti gravi nello scontro frontale

(Di martedì 16 agosto 2022) Loè avvenuto stamattina. Nell’impatto, per cause da dettagliare, fra le due auto sulla strada che collegadiMaria Lucrezia Pipino,diche fra l’altro era impegnata in unanti violenza del capoluogo. Due, trasportati in codice rosso all’ospedale “Di Venere”. Ne dà notizia Quotidiano. L'articolodidi un Due ...

... è morta oggi pomeriggio in un incidente avvenuto sulla strada Cassano -. C'è stato uno ...TMAX con due persone a bordo ricoverate dai sanitari del 118 in codice Rosso al Policlinico di...Sul posto, dopo lo schianto, sono giunti gli agenti della Polizia Locale diper i ...sono stati trasportati rispettivamente in codice rosso al Policlinico e all'ospedale Di Venere di. ...Lo scontro frontale è avvenuto stamattina. Nell’impatto, per cause da dettagliare, fra le due auto sulla strada che collega Sannicandro di Bari e Cassano delle Murge è morta Maria Teresa Pipino, avvoc ...Una donna di 49 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato nella tarda ...