Sandro Abate, ecco il colpo da novanta: ufficiale l’arrivo di Pola (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – colpo sensazionale della Sandro Abate. ufficiale l’ingaggio di Adrián Alonso Pereira soprannominato Pola. ecco l’annuncio della società: “L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Adrián Alonso Pereira soprannominato Pola, laterale, spagnolo, classe 1988.Pola è un giocatore di fama internazionale, tra i pilastri della Nazionale Spagnola di Futsal, la scorsa stagione ha militato in Prima Divisione Portoglese allo Sporting Clube de Braga/AAUM totalizzando 25 presenze in gare ufficiali e realizzando 10 gol. Nelle precedenti nove stagioni è stato tra i campioni leader del Movistar Inter Futsal, club tra i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –sensazionale dellal’ingaggio di Adrián Alonso Pereira soprannominatol’annuncio della società: “L’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Adrián Alonso Pereira soprannominato, laterale, spagnolo, classe 1988.è un giocatore di fama internazionale, tra i pilastri della Nazionale Spagnola di Futsal, la scorsa stagione ha militato in Prima Divisione Portoglese allo Sporting Clube de Braga/AAUM totalizzando 25 presenze in gare ufficiali e realizzando 10 gol. Nelle precedenti nove stagioni è stato tra i campioni leader del Movistar Inter Futsal, club tra i ...

sportavellino : Sandro Abate: un giocatore convocato nella Nazionale Italiana Under 19 - - GrottaNews : La Sandro Abate piazza il colpo da novanta: ecco Pola - AvellinoToday - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Sandro Abate da vertice, Comella ci crede: ''Pola la ciliegina di un roster forte in ogni re… - GrottaNews : La Sandro Abate piazza il colpo da novanta: ecco Pola - AvellinoToday - ottopagine : Calcio a 5, colpo per la Sandro Abate Avellino: ufficiale l’arrivo di Pola #Avellino -