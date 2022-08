Salvini attacca “il tele-virologo” Crisanti candidato del Pd. Il professore: “Ancora errori se avrà la possibilità di governare” (Di martedì 16 agosto 2022) Che il professore Andrea Crisanti e i leghisti non si amassero lo si era capito già due anni e mezzo fa, all’inizio della pandemia, quando il microbiologo aveva cominciato a criticare la politica sanitaria della Regione Veneto e il governatore Luca Zaia aveva replicato schierandogli contro un drappello di esperti e dirigenti. Adesso se ne ha solo una conferma, con uno scontro diretto tra il docente dell’Università di Padova e il segretario Matteo Salvini, che nel volgere di poche ore ha fatto infiammare la campagna elettorale, dopo l’annuncio che Crisanti sarà candidato dal Pd. Crisanti ha confermato: “Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito Democratico”. Subito Salvini ha twittato. “Il tele-virologo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Che ilAndreae i leghisti non si amassero lo si era capito già due anni e mezzo fa, all’inizio della pandemia, quando il microbiologo aveva cominciato a criticare la politica sanitaria della Regione Veneto e il governatore Luca Zaia aveva replicato schierandogli contro un drappello di esperti e dirigenti. Adesso se ne ha solo una conferma, con uno scontro diretto tra il docente dell’Università di Padova e il segretario Matteo, che nel volgere di poche ore ha fatto infiammare la campagna elettorale, dopo l’annuncio chesaràdal Pd.ha confermato: “Sono onoratissimo di essere statodal Partito Democratico”. Subitoha twittato. “Il...

GiovanniCaglio : Il virologo Andrea Crisanti in lista col Pd: 'Io di sinistra da sempre. Salvini mi attacca? Si preoccupi delle sue… - fedeperaz : RT @repubblica: Il virologo Andrea Crisanti in lista col Pd: 'Io di sinistra da sempre. Salvini mi attacca? Si preoccupi delle sue stupidag… - filippods68 : eccolooooooooo ???????? Il virologo Andrea Crisanti in lista col Pd: 'Io di sinistra da sempre. Salvini mi attacca? Si… - CaputoItalo : Per le prossime Elezioni Politiche, il Pd fa scendere in campo il virologo Andrea Crisanti che attacca subito Salvi… - repubblica : Il virologo Andrea Crisanti in lista col Pd: 'Io di sinistra da sempre. Salvini mi attacca? Si preoccupi delle sue… -