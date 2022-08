“Salman Rushdie parla con gli investigatori”, come sta lo scrittore dopo l’attentato (Di martedì 16 agosto 2022) Sta meglio Salman Rushdie, lo scrittore britannico di origine indiana aggredito a coltellate la settimana scorsa. Gli investigatori di New York lo stanno ascoltando per ricostruire la dinamica dell’attentato. Rushdie è ancora ricoverato in ospedale. Venerdì scorso 12 agosto, durante un convegno nello Stato di New York, un giovane di 24 anni è balzato all’improvviso sul palco e lo ha assaltato a colpi di coltello. Gravi le ferite alle braccia e a un occhio che ora lo scrittore rischia di perdere. La polizia non ha ancora fatto dichiarazioni sul movente dell’aggressione, che al momento non è noto. È stato un ragazzo di 24 anni del New Jersey, Hadi Matar, a colpire Rushdie. Lo scrittore è adesso cosciente e in grado di rispondere alle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) Sta meglio, lobritannico di origine indiana aggredito a coltellate la settimana scorsa. Glidi New York lo stanno ascoltando per ricostruire la dinamica delè ancora ricoverato in ospedale. Venerdì scorso 12 agosto, durante un convegno nello Stato di New York, un giovane di 24 anni è balzato all’improvviso sul palco e lo ha assaltato a colpi di coltello. Gravi le ferite alle braccia e a un occhio che ora lorischia di perdere. La polizia non ha ancora fatto dichiarazioni sul movente dell’aggressione, che al momento non è noto. È stato un ragazzo di 24 anni del New Jersey, Hadi Matar, a colpire. Loè adesso cosciente e in grado di rispondere alle ...

