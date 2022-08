“Salerno senza polizia municipale per una gara di calcio”: la denuncia di Rispoli (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Domenica, dalle 15 in poi, Salerno è rimasta senza polizia municipale in città. Le pattuglie sono state tutte concentrate allo stadio. È finita l’emergenza: il concetto è questo. Se dobbiamo penalizzare l’intera città per un evento prevedibile come quello di una gara di serie A non si capisce che ruolo abbia la polizia municipale. Per intenderci parliamo la legge 121, che è quella che regola le competenze tra le varie forze di polizia assegna alle forze di polizia statale le competenze dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. In questo contesto la polizia municipale che ruolo ha? Quindi la città viene sguarnita. Invece, abbiamo una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– “Domenica, dalle 15 in poi,è rimastain città. Le pattuglie sono state tutte concentrate allo stadio. È finita l’emergenza: il concetto è questo. Se dobbiamo penalizzare l’intera città per un evento prevedibile come quello di unadi serie A non si capisce che ruolo abbia la. Per intenderci parliamo la legge 121, che è quella che regola le competenze tra le varie forze diassegna alle forze distatale le competenze dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. In questo contesto lache ruolo ha? Quindi la città viene sguarnita. Invece, abbiamo una ...

fraversion : nuova aggressione omofoba, a Salerno. Il padre rifiuta la relazione della figlia con la sua compagna e prova ad acc… - achillekurosawa : @VincentMele92 @ciropellegrino Possibile sarà presente nelle liste proporzionali di Sinistra italiana e verdi per c… - infoitcultura : Sabrina Salerno, Ferragosto senza freni: il bikini trasparente mostra tutto - francescofutbol : Il migliore in campo a Salerno è stato senza ombra di dubbio #Zaniolo. Condizione fisica impressionante, essenzia… - salerno_vince : RT @LaPrimaManina: privilegio concesso solo agli enti di pronto intervento che sono – loro e non Ella – al servizio della comunità tutta.… -