Salernitana | Sky | “Campani vicinissimi ad un prospetto Ucraino”

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 agosto 2022)SKY- Laè ritorna al lavoro dopo la singola sessione di allenamento svolta ieri in mattina. Attività di scarico svolto per gli uomini di Nicola, dopo la sconfitta di misura contro la Roma. Lacontinua il suo mercato, dopo la sconfitta di domenica contro la Roma per 1-0. La squadra è apparsa in buona forma, ma c’è qualcosa in più da fare per tentare l’ennesima salvezza. L’acquisto di Vilhena ha sicuramente aumentato il bagaglio tecnico dei Granata che, aggiungendo la classe di Maggiore al di fianco dell’Olandese hanno costruito un ottimo centrocampo. Ora si lavora per l’attacco, sfumato quasi definitivamente Piatek per colpa del suo ingaggio elevato, ihanno adocchiato un altro obbiettivo, proveniente dall’Ucraina. Nelle ultime ore il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, ...