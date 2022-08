Salernitana | Iervolino | “Io candidato alle elezioni politiche? Fatto totalmente infondato”

(Di martedì 16 agosto 2022) Con un messaggio sulla propria pagina Facebook, il patron della, Danilo, ha voluto mettere a tacere i rumors che l’avrebbero voluto come possibiledel prossimo mese di settembre. “Leggo il mio nome tra i possibili candidatiprossime competizioni, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il. Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U.S.1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione. Macte Animo”, si legge nel suo post. SportFace.

Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ha voluto mettere a tacere i rumors che l'avrebbero voluto come possibile candidato alle elezioni politiche del prossimo mese di settembre.