Salernitana, fatta per Dia: i dettagli dell'operazione (Di martedì 16 agosto 2022) La Salernitana piazza il colpo Dia per l'attacco, la società ha trovato l'accordo con il Villarreal e il giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, De Sanctis ha strappato il sì degli spagnoli per un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 12. Entro domani le firme dei documenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

