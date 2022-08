Salari, lavoro, flessibilità. Su cosa puntare in campagna elettorale secondo Bonanni (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo in piena campagna elettorale e molti si chiedono: c’è uno schieramento politico che può affermare di rappresentare oggi il lavoro in chiave moderna, mandando in soffitta gli stereotipi superati e dannosi della sua visione ideologica? L’area del lavoro dipendente è ancora molto vasta, ma appesantita ed esasperata da molti problemi insoluti, ed è facile preda di imbonitori, come è già accaduto in altre epoche storiche. I Salariati in Italia sono circa 26 milioni, e nella storia della Repubblica, hanno avuto una grande importanza e influenza sulle scelte della politica e dei governi. Dalla Liberazione ai primi anni del nostro secolo, soprattutto i partiti che si dichiaravano progressisti, nei loro programmi e nelle loro decisioni, davano priorità alle esigenze del lavoro. Ma nel ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Siamo in pienae molti si chiedono: c’è uno schieramento politico che può affermare di rappresentare oggi ilin chiave moderna, mandando in soffitta gli stereotipi superati e dannosi della sua visione ideologica? L’area deldipendente è ancora molto vasta, ma appesantita ed esasperata da molti problemi insoluti, ed è facile preda di imbonitori, come è già accaduto in altre epoche storiche. Iati in Italia sono circa 26 milioni, e nella storia della Repubblica, hanno avuto una grande importanza e influenza sulle scelte della politica e dei governi. Dalla Liberazione ai primi anni del nostro secolo, soprattutto i partiti che si dichiaravano progressisti, nei loro programmi e nelle loro decisioni, davano priorità alle esigenze del. Ma nel ...

