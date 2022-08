Roma, trovato 18enne ferito e privo di coscienza sulla banchina del Tevere: è giallo (Di martedì 16 agosto 2022) Era a terra, in stato confusionale e non riusciva a muoversi, a raccontare perché stesse lì. Lui, un turista tedesco di 18 anni, è stato trovato, in queste condizioni, da un passante, che questa mattina, intorno alle 6.30, ha allertato un’ambulanza. E il giovane è stato trasportato prima al Santo Spirito, poi al San Camillo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla schiena. Le indagini della Polizia Il ragazzo questa mattina è stato trovato da un passante sul lungoTevere Farnesina, nei pressi della banchina. Era lì a terra, in stato confusionale, molto probabilmente sotto effetto di alcol. Il giovane, quindi, è stato trasportato prima al Santo Spirito, dove è intervenuta una volante del Commissariato Monte Mario allertata dall’ospedale, poi al San Camillo, dove è stato operato e dove ora si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Era a terra, in stato confusionale e non riusciva a muoversi, a raccontare perché stesse lì. Lui, un turista tedesco di 18 anni, è stato, in queste condizioni, da un passante, che questa mattina, intorno alle 6.30, ha allertato un’ambulanza. E il giovane è stato trasportato prima al Santo Spirito, poi al San Camillo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla schiena. Le indagini della Polizia Il ragazzo questa mattina è statoda un passante sul lungoFarnesina, nei pressi della. Era lì a terra, in stato confusionale, molto probabilmente sotto effetto di alcol. Il giovane, quindi, è stato trasportato prima al Santo Spirito, dove è intervenuta una volante del Commissariato Monte Mario allertata dall’ospedale, poi al San Camillo, dove è stato operato e dove ora si ...

