Roma | il rider scende per la consegna | lui cerca di rubargli la bici | ladro bloccato dai passanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 agosto 2022) Era sceso per effettuare laed unne ha approfittato perre di portargli via la sua. Il malvivente però non aveva fatto i conti con iche, vedendolo armeggiare con il lucchetto del mezzo, sono interventi per bloccarlo. Leggi anche:, tentato furto in casa Smalling: è il secondo in pochi mesi Arrestato 38enne tunisino per tentato furto alL’uomo hato di fuggire ma non ci è riuscito proprio grazie alle persone intervenute. Sul posto, allertata nel frattempo, è intervenuta la Polizia che ha infine arrestato l’uomo, un cittadino tunisino di 38 anni, con l’accusa di tentato furto. Il tutto è successo ieri sera, lunedì 15 agosto 2022, intorno alle 20.30 in Viale della Venezia Giulia. Leggi ...