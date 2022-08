Roma e Juventus, asse infuocato: la bomba arriva dalla Spagna! (Di martedì 16 agosto 2022) Tutte le strade portano a Roma, vuoi per la sua importanza, vuoi per la sua centralità, anche nel mondo del calcio, in questo periodo caldamente attuale, la Capitale diventa centro e ritrovo di molte trattative, tra entrate ed uscite che possono rivelarsi dei veri e propri colpi di scena. La parte capitolina interessata è quella giallorossa, la quale ha saputo riportare Roma al centro del calcio europeo dopo la vittoria della Conference League. Zaniolo Calciomercato JuventusNon solo campo, ma anche mercato dunque. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nelle ultimissime giornate di mercato potrebbe inscenarsi un domino interessate per le sorti non solo della Roma, ma anche della Juventus. I bianconeri, com’è noto, sembrano essersi fiondati decisamente su Memphis Depay, attaccante del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Tutte le strade portano a, vuoi per la sua importanza, vuoi per la sua centralità, anche nel mondo del calcio, in questo periodo caldamente attuale, la Capitale diventa centro e ritrovo di molte trattative, tra entrate ed uscite che possono rivelarsi dei veri e propri colpi di scena. La parte capitolina interessata è quella giallorossa, la quale ha saputo riportareal centro del calcio europeo dopo la vittoria della Conference League. Zaniolo CalciomercatoNon solo campo, ma anche mercato dunque. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, nelle ultimissime giornate di mercato potrebbe inscenarsi un domino interessate per le sorti non solo della, ma anche della. I bianconeri, com’è noto, sembrano essersi fiondati decisamente su Memphis Depay, attaccante del ...

tancredipalmeri : Francamente non mi spiego come la Serie A abbia lasciato scappare Lucas Torreira. Serviva alla Juventus, serviva a… - torch_80 : @Andrea_DiCarlo @rep_roma Mi dispiace ma non è vero, secondo questa signora è già tutto fatto e noi poveri beceri r… - TotoeCalcio : #Calcio #SerieA. Giornata 2. Dal lato segni convenienti. C.R. Oppure poco attesi. VPCR molto alti in. #Roma… - Lore1984varese : @aliasvaughn Vivi di certezze come se ti credessi il Vangelo. Come quando zaniolo per te nn doveva manco allenarsi… - siamo_la_Roma : ?? #Zaniolo verso la permanenza ? Nessun segnale nelle ultime ore da #Juventus e #Tottenham ?? La situazione… -