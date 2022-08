Roberto Scarpinato, chi è l’ex magistrato: biografia, scorta, libri, moglie e figli del candidato del M5S (Di martedì 16 agosto 2022) Chi è Roberto Scarpinato, l’ex magistrato italiano che è stato candidato dal Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche? Roberto Scarpinato, chi è l’ex magistrato italiano? Il nome dell’ex magistrato Roberto Scarpinato figura nella rosa di candidati scelti dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte per le elezioni del prossimo 25 settembre. Nato a Caltanissetta il 14 gennaio 1952, Scarpinato ha cominciato la sua carriera in magistratura nel 1980. Dopo aver lavorato presso la Procura della Repubblica di Palermo nel 1991, è diventato membro del pool antimafia, collaborando con personaggi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è occupato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Chi èitaliano che è statodal Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche?, chi èitaliano? Il nome delfigura nella rosa di candidati scelti dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte per le elezioni del prossimo 25 settembre. Nato a Caltanissetta il 14 gennaio 1952,ha cominciato la sua carriera in magistratura nel 1980. Dopo aver lavorato presso la Procura della Repubblica di Palermo nel 1991, è diventato membro del pool antimafia, collaborando con personaggi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è occupato ...

G_ianluc_a : RT @MarioFurore: Leggere nomi come Roberto #Scarpinato, Federico Cafiero #DeRaho, Sergio #Costa è un orgoglio. Una lista di persone con val… - ale5stelle1 : RT @OrNella645587: Mentre altri partiti si apprestano a candidare delinquenti e magnacci Conte candida 2 uomini che hanno sacrificato la vi… - geomsalvatores2 : @petergomezblog @fattoquotidiano Ce ne faremo una ragione...in compenso il M5S ha due calibri Roberto Scarpinato e… - gigicoz : RT @boni15_boni: Di Roberta Schillaci Un altro grande nome entra a far parte del M.5 S. Orgogliosi di avere tra le file del MoVimento 5 Ste… - IpensieriA : RT @MarioFurore: Leggere nomi come Roberto #Scarpinato, Federico Cafiero #DeRaho, Sergio #Costa è un orgoglio. Una lista di persone con val… -