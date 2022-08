Ritorno in classe, allarme per i libri di testo: aumenti oltre il 2%, manca la carta, ritardi nelle consegne (Di martedì 16 agosto 2022) Il mondo dei librai italiani è in grande agitazione per l'inizio dell'anno scolastico a settembre. Innanzitutto segnalano una "carenza della materia prima, la carta. Questo problema sta rallentando la produzione e preoccupa moto i librai perché a inizio anno scolastico non c’è la piena disponibilità dei testi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) Il mondo dei librai italiani è in grande agitazione per l'inizio dell'anno scolastico a settembre. Innanzitutto segnalano una "carenza della materia prima, la. Questo problema sta rallentando la produzione e preoccupa moto i librai perché a inizio anno scolastico non c’è la piena disponibilità dei testi". L'articolo .

FratellidItalia : ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura - Sarvero4 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, bimbi raffreddati a scuola: bisogna presentare test negativo? Come si proteggono gli alunni fragili… - Massimi40945796 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, bimbi raffreddati a scuola: bisogna presentare test negativo? Come si proteggono gli alunni fragili… - antonellaa262 : Tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove regole anti Covid per il ritorno dei bambini nelle scuole dell’infanzia ita… - infoitinterno : Ritorno in classe infanzia, FFP2 solo per i fragili, in presenza solo se negativi senza febbre né sintomi -