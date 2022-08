Ricerca, l’ospedale Papa Giovanni XXIII a Superquark con la terapia genica (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. È andato in onda nella puntata speciale di sabato 13 agosto (al minuto 42.50) il servizio che la redazione di Superquark ha girato nelle scorse settimane all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con protagonista Gaia, la prima paziente al mondo curata con successo dalla sindrome di Crigler-Najjar. Questa malattia ultra-rara ha come unica terapia possibile il trapianto di fegato. Chi ne è affetto trascorre la notte, per tutta la vita, sotto la luce blu dei raggi ultravioletti. La vita di Gaia cambia quando decide di sottoporsi ad un protocollo internazionale di sperimentazione con la terapia genica, promosso da Généthon in collaborazione con la rete “CureCN” e condotto da Lorenzo D’Antiga, direttore della Pediatria ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. È andato in onda nella puntata speciale di sabato 13 agosto (al minuto 42.50) il servizio che la redazione diha girato nelle scorse settimane aldi Bergamo con protagonista Gaia, la prima paziente al mondo curata con successo dalla sindrome di Crigler-Najjar. Questa malattia ultra-rara ha come unicapossibile il trapianto di fegato. Chi ne è affetto trascorre la notte, per tutta la vita, sotto la luce blu dei raggi ultravioletti. La vita di Gaia cambia quando decide di sottoporsi ad un protocollo internazionale di sperimentazione con la, promosso da Généthon in collaborazione con la rete “CureCN” e condotto da Lorenzo D’Antiga, direttore della Pediatria ...

