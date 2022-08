Rhove, il pubblico di Olbia contro il cantante (VIDEO) (Di martedì 16 agosto 2022) Fischi contro Rhove a Olbia Questa estate si è parlato molto di Rhove e dei suoi comportamenti verso il pubblico. L’ultimo atteggiamento che ha riscosso molta attenzione mediatica negativa è stato quando ha spinto una ragazza del pubblico in piscina nel corso di un concerto, anche se poi ha spiegato le sue ragioni. Le critiche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 agosto 2022) FischiQuesta estate si è parlato molto die dei suoi comportamenti verso il. L’ultimo atteggiamento che ha riscosso molta attenzione mediatica negativa è stato quando ha spinto una ragazza delin piscina nel corso di un concerto, anche se poi ha spiegato le sue ragioni. Le critiche L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Rhove fischiato e insultato durante un concerto: 'A casa, cog***ne' (VIDEO) - cccoccobello : in realtà rhove si arrabbia perché non sa divertire il pubblico e dà la colpa ai fan ?? - giack66 : RT @ujkivetmuar: Rhove se il pubblico non salta si incazza e se ne va, Ermal passa direttamente alla minaccia esordendo con 'se non saltate… - semamorepaz : RT @ujkivetmuar: Rhove se il pubblico non salta si incazza e se ne va, Ermal passa direttamente alla minaccia esordendo con 'se non saltate… - minuttfminutt : RT @ujkivetmuar: Rhove se il pubblico non salta si incazza e se ne va, Ermal passa direttamente alla minaccia esordendo con 'se non saltate… -