Rete associazioni su delibera patrimonio pubblico (Di martedì 16 agosto 2022) – Nei giorni scorsi è stato approvato un nuovo regolamento del comune di Roma sul patrimonio pubblico. La Rete delle associazioni e dei gruppi informali del XIII Municipio di Roma – informa un comunicato – accoglie con favore questa nuova delibera del Comune di Roma sul patrimonio pubblico. "Un passo importante realizzato attraverso un processo partecipato che ha coinvolto tante realtà, anche della nostra Rete", spiegano le associazioni, "superando la delibera 140. Un passo in avanti che mette gli immobili del Comune a servizio della comunità e dei cittadini. L'auspicio della Rete è che il principio guida sia quello di riempire gli spazi, animarli e riqualificarli per costruire una città migliore e ...

