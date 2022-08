Renzi lancia il guanto di sfida | «Credo che mi candiderò al Senato a Milano nella stessa circoscrizione di Berlusconi»

Leggi su open.online

(Di martedì 16 agosto 2022) «che mial2,di Silvio». È quanto annunciato da Matteoa Tg2post. Il leader di Italia Viva, nel corso dell’intervista, ha dichiarato: «Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia, con la scelta del presidenzialismo, ma sono un pericolo per il nostro portafoglio con scelte come la flat tax, il sovranismo, quota 100». L’ex premier ha poi osservato: «Oggi c’è una fascia politica, magari che viene dal centrodestra, che ha votato Forza Italia in passato e che non ha voglia di votare la destra di Salvini e Meloni. E c’è un pezzo che viene dal Pd e che non si riconoscestrategia politica di Enrico Letta». In questo solco si ...