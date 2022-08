Renato Pozzetto ricoverato d'urgenza in ospedale: ecco le sue condizioni (Di martedì 16 agosto 2022) Una notizia recentissima ha mandato tutti i fan di Renato Pozzetto nello sconforto. Il grande comico e attore, infatti, sarebbe stato recentemente colpito da un malore all’età di 82 anni Non molto tempo fa vi abbiamo raccontato di cosa si occupasse ultimamente Renato Pozzetto. Nel 2009, infatti, ha affrontato la perdita della moglie ed ha confessato di avere sofferto moltissimo per lungo tempo. Ha dichiarato, oltretutto, che Brunella Gubler sia stata stato l’unico amore della sua vita e che fosse davvero insostituibile. In molti, dunque, hanno pensato che le perdita della sua dolce metà gli avesse fatto perdere ogni intenzione di risolcare i palcoscenici. Probabilmente, dunque, in queste supposizioni c’è un po’ di verità. Quello che si sa di certo, invece, è che attualmente abbia optato per tutt’altra attività. Da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022) Una notizia recentissima ha mandato tutti i fan dinello sconforto. Il grande comico e attore, infatti, sarebbe stato recentemente colpito da un malore all’età di 82 anni Non molto tempo fa vi abbiamo raccontato di cosa si occupasse ultimamente. Nel 2009, infatti, ha affrontato la perdita della moglie ed ha confessato di avere sofferto moltissimo per lungo tempo. Ha dichiarato, oltretutto, che Brunella Gubler sia stata stato l’unico amore della sua vita e che fosse davvero insostituibile. In molti, dunque, hanno pensato che le perdita della sua dolce metà gli avesse fatto perdere ogni intenzione di risolcare i palcoscenici. Probabilmente, dunque, in queste supposizioni c’è un po’ di verità. Quello che si sa di certo, invece, è che attualmente abbia optato per tutt’altra attività. Da ...

fanpage : ??Renato Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese - matteosalvinimi : Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Renato Pozzetto ha un malore, ricoverato in ospedale a #Varese - globalistIT : - ilquietoridere : RT @MillaCarbo1: Renato Pozzetto ricoverato per un malore, non facciamo scherzi. Artemio dei nostri cuori ?? -