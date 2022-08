Renato Pozzetto colto da malore, è stato ricoverato all’ospedale di Varese (Di martedì 16 agosto 2022) Renato Pozzetto è stato ricoverato a Varese per un malore, secondo quanto riportano alcune testate locali. L’attore è stato sottoposto a diversi esami per accertare le sue condizioni di salute che non sarebbero gravi e sono considerate in miglioramento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022)per un, secondo quanto riportano alcune testate locali. L’attore èsottoposto a diversi esami per accertare le sue condizioni di salute che non sarebbero gravi e sono considerate in miglioramento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto - fanpage : ??Renato Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese - repubblica : Renato Pozzetto ricoverato, preoccupazione per l'attore in ospedale a Varese - fisco24_info : Renato Pozzetto ricoverato a Varese per un malore: Condizioni non preoccupanti, a breve le dimissioni - EpyAle : @EsercitoCrucian Ma poi è doppiato da Renato Pozzetto? -