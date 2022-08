Razzismo, droga e precedenti penali: tutto il passato di Jordan Jeffrey Baby e Traffik, i due trapper arrestati a Carnate (Di martedì 16 agosto 2022) Jordan Jeffrey Baby e Traffik: due nomi che non sono certo tra i più famosi nel panorama musicale italiano, almeno fino oggi quando è arrivata la notizia del loro arresto. I due sono accusati di avere rapinato un operaio nigeriano di 41 anni alla stazione di Carnate, al grido di «vogliamo ammazzarti perché sei nero». Ma se il grande pubblico ignorava la loro esistenza, lo stesso non si può dire dei cultori di musica trap… o delle forze dell’ordine. Il passato turbolento di Jordan Jeffrey Baby Lo sguardo di Jordan Jeffrey Baby (al secolo Jordan Tinti) emerge a stento dal tatuaggio di una rete che invade metà della sua faccia. Classe 1997, brianzolo, sin da ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022): due nomi che non sono certo tra i più famosi nel panorama musicale italiano, almeno fino oggi quando è arrivata la notizia del loro arresto. I due sono accusati di avere rapinato un operaio nigeriano di 41 anni alla stazione di, al grido di «vogliamo ammazzarti perché sei nero». Ma se il grande pubblico ignorava la loro esistenza, lo stesso non si può dire dei cultori di musica trap… o delle forze dell’ordine. Ilturbolento diLo sguardo di(al secoloTinti) emerge a stento dal tatuaggio di una rete che invade metà della sua faccia. Classe 1997, brianzolo, sin da ...

