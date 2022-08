RANA FA RIMA CON ITALIA! Martinenghi oro, Cerasuolo argento: apoteosi cosmica agli Europei di Roma nei 50! (Di martedì 16 agosto 2022) Nicolò Martinenghi non conosce rivali e ribadisce di essere il padrone indiscusso della RANA internazionale. Il Campione del Mondo dei 100 non delude le aspettative sulla mezza distanza agli Europei e firma una spettacolare doppietta al Foro Italico di Roma dopo il trionfo ottenuto sulle due vasche. Il fresco 23enne ha fornito una prestazione sontuosa nella capitale: è schizzato dai blocchi di partenza, ha creato un solco immenso nella parte centrale e poi ha spinto nel finale, tanto da siglare il nuovo record italiano. Nicolò Martinenghi ha trionfato con l’eccellente tempo di 26.33, migliorando di sei centesimi quanto aveva fatto lo scorso anno ai Campionati Italiani di Riccione e limando 15 centesimi al crono del mese scorso ai Mondiali di Budapest, quando si dovette accontentare ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Nicolònon conosce rivali e ribadisce di essere il padrone indiscusso dellainternazionale. Il Campione del Mondo dei 100 non delude le aspettative sulla mezza distanzae firma una spettacolare doppietta al Foro Italico didopo il trionfo ottenuto sulle due vasche. Il fresco 23enne ha fornito una prestazione sontuosa nella capitale: è schizzato dai blocchi di partenza, ha creato un solco immenso nella parte centrale e poi ha spinto nel finale, tanto da siglare il nuovo record italiano. Nicolòha trionfato con l’eccellente tempo di 26.33, migliorando di sei centesimi quanto aveva fatto lo scorso anno ai Campionati Italiani di Riccione e limando 15 centesimi al crono del mese scorso ai Mondiali di Budapest, quando si dovette accontentare ...

