“Quattro chili di felicità”. Belen Rodriguez, ingrassata e sorridente, mostra il nuovo profilo (Di martedì 16 agosto 2022) Belen Rodriguez è ingrassata. E il fatto non rappresenta un problema per la conduttrice, tutt’altro. Sappiamo che recentemente, dopo la separazione da Antonino Spinalbese, la bella showgirl è tornata con Stefano De Martino. Tutto lascia pensare che stavolta la storia avrà un altro finale. Proprio negli ultimi giorni Belen, mostratasi in diverse occasioni struccata e al naturale, su nuovo Tv ha confessato di avere un timore. Belen Rodriguez ha ammesso di aver paura di perdere Stefano De Martino. Il conduttore è ambitissimo da tante ragazze e il suo feeling con la collega Andrea Delogu non è passato inosservato. Eppure Belen vuole un altro figlio: “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022). E il fatto non rappresenta un problema per la conduttrice, tutt’altro. Sappiamo che recentemente, dopo la separazione da Antonino Spinalbese, la bella showgirl è tornata con Stefano De Martino. Tutto lascia pensare che stavolta la storia avrà un altro finale. Proprio negli ultimi giornitasi in diverse occasioni struccata e al naturale, suTv ha confessato di avere un timore.ha ammesso di aver paura di perdere Stefano De Martino. Il conduttore è ambitissimo da tante ragazze e il suo feeling con la collega Andrea Delogu non è passato inosservato. Eppurevuole un altro figlio: “Lei ha detto di volere il terzo figlio.ha un futuro da ...

