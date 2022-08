Quando si parla di Marco Sarracino non si può trascurare il fatto che ha vinto 35 elezioni (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Tutto si può dire del capolista del Partito Democratico del collegio Napoli 2 (e tutto stanno dicendo i social) tranne che, in poco più di 2 anni e mezzo, esattamente in 32 mesi da segretario provinciale dei dem napoletani, non abbia portato conquistato sul campo – come si dice – i gradi di capitano. Marco Sarracino, che oggi ha 33 anni, ha portato a casa qualcosa come 35 elezioni vinte. Ieri sera, nel quartier generale del Nazareno, si è potuto, quindi, appuntare tutte le medaglie del caso sul petto e farle pesare tutte fino ad essere nominato generale del corpo d’armata dem da Mugnano a Capri, “forse il più ampio d’Italia”, ha confidato oggi ai suoi. E insomma. Scalato il Pd il primo dicembre 2019, Sarracino, dopo dieci anni di vacche magre sotto al Vesuvio, ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Tutto si può dire del capolista del Partito Democratico del collegio Napoli 2 (e tutto stanno dicendo i social) tranne che, in poco più di 2 anni e mezzo, esattamente in 32 mesi da segretario provinciale dei dem napoletani, non abbia portato conquistato sul campo – come si dice – i gradi di capitano., che oggi ha 33 anni, ha portato a casa qualcosa come 35vinte. Ieri sera, nel quartier generale del Nazareno, si è potuto, quindi, appuntare tutte le medaglie del caso sul petto e farle pesare tutte fino ad essere nominato generale del corpo d’armata dem da Mugnano a Capri, “forse il più ampio d’Italia”, ha confidato oggi ai suoi. E insomma. Scalato il Pd il primo dicembre 2019,, dopo dieci anni di vacche magre sotto al Vesuvio, ha ...

