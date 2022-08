Quando corre Marcell Jacobs oggi agli Europei: orario preciso, programma semifinale e finale, corsia, avversari, canale tv (Di martedì 16 agosto 2022) oggi martedì 16 agosto Marcell Jacobs andrà a caccia della medaglia d’oro agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il suo grande ritorno in gara dopo la mancata disputa della semifinale mondiale a causa di una lesione al grande adduttore destro. Il velocista lombardo è guarito e si rimette in gioco a Monaco (Germania), dove sarà impegnato nella semifinale delle ore 20.19 ed eventualmente nella finale delle ore 22.15. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI ATLETICA DI oggi ALLE 8.30 E ALLE 18.36 (Jacobs ALLE 20.19) L’azzurro ha tutte le carte in regola per fare centro, molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. La ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)martedì 16 agostoandrà a caccia della meda d’oro2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il suo grande ritorno in gara dopo la mancata disputa dellamondiale a causa di una lesione al grande adduttore destro. Il velocista lombardo è guarito e si rimette in gioco a Monaco (Germania), dove sarà impegnato nelladelle ore 20.19 ed eventualmente nelladelle ore 22.15. LA DIRETTA LIVE DEGLIDI ATLETICA DIALLE 8.30 E ALLE 18.36 (ALLE 20.19) L’azzurro ha tutte le carte in regola per fare centro, molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. La ...

higuera2866 : RT @stefaniafaffi15: Saggio è chi sorride alla vita in ogni singolo attimo, chi non corre, chi non si ferma, chi assapora ciò che incont… - coco_p2a : RT @stefaniafaffi15: Saggio è chi sorride alla vita in ogni singolo attimo, chi non corre, chi non si ferma, chi assapora ciò che incont… - ERREEFFE65 : RT @stefaniafaffi15: Saggio è chi sorride alla vita in ogni singolo attimo, chi non corre, chi non si ferma, chi assapora ciò che incont… - ContrerasNiet : RT @stefaniafaffi15: Saggio è chi sorride alla vita in ogni singolo attimo, chi non corre, chi non si ferma, chi assapora ciò che incont… - lasBronzasicula : Quando conosci una persona, una donna tra l'altro, e a fine serata mentre va via tu la saluti da lontano con la man… -