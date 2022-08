Qatar 2022, Brasile-Argentina non sarà recuperata (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tanti colpi di scena e caos da entrambe le parti, ora è arrivata la decisione definitiva: Brasile e Argentina non disputeranno il match che avrebbero dovuto giocare per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022. La sfida era stata sospesa il 5 settembre 2021 e programmata nuovamente dalla FIFA prima del Mondiale in programma tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo tanti colpi di scena e caos da entrambe le parti, ora è arrivata la decisione definitiva:non disputeranno il match che avrebbero dovuto giocare per le qualificazioni sudamericane a. La sfida era stata sospesa il 5 settembre 2021 e programmata nuovamente dalla FIFA prima del Mondiale in programma tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

